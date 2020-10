Os cães são famosos por sua fidelidade aos seus donos e são excelentes companhias para toda a família, já adoram correr, brincar e até tirar uma soneca com seus donos.

Mas alguns cachorros são extremamente apegados aos seus cuidadores e não largam deles por um só instante, seguindo-os e sempre aproveitando a chance para sentarem ao seu lado ou dormirem em seu colo.

São raças cujos cães normalmente não suportam ficarem sozinhos por muito tempo e têm mais chance de sofrer de crises de ansiedade por separação dos donos.

Veja as 5 raças de cães mais companheiros:

1 – Labrador

Reprodução / Pixabay

É um cão extremamente amoroso e companheiro e tem grande dificuldade de ficar sozinho por grandes períodos.

2 – Golden retriever

Reprodução

O Golden é uma raça de cachorro muito amigável, até com estranhos. São muito apegados aos donos e não ficam sozinhos por nada neste mundo.

3 – Bedlington terrier

Reprodução

Apesar de ser agitado, é um cão que adora ficar no colo do dono, é muito carinhoso e adora ficar com a família.

4 – Cavalier King Charles Spaniel

Reprodução

É um cachorro que adora ficar no colo do seu dono e pede muita atenção sempre.

5 – Bichon Frisé

Reprodução

É uma das raças de cães consideradas mais dóceis do mundo e adora interagir com seu dono e, se tiver chance, pular no colo dele.