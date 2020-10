3 máscaras faciais caseiras perfeitas para mulheres com 40 anos ou mais

Quando uma mulher chega aos 40, é importante que ela adote novas rotinas para que sua pele permaneça bonita e saudável. Nesse período, a hidratação é fundamental. A limpeza facial também deve fazer parte do seu dia a dia. Saiba mais sobre o assunto:

Leia também

Máscaras complementam a rotina

Máscaras faciais são um cuidado extra e são uma grande, pois complementam a rotina de beleza. O segredo é selecionar a máscara adequada para o seu tipo de pele.

Antes de aplicar uma máscara

Limpe bem a pele do seu rosto com sabão neutro ou de glicerina ou um gel esfoliante.

Máscaras caseiras devem ser feitas e aplicadas naquele dia, elas não são armazenadas porque, com seus ingredientes naturais, podem ser danificadas.

Não coloque a máscara no contorno dos olhos, esta área simples precisa de outros cuidados.

Ao usar máscaras com vinagre e limão, evite o sol para não sofrer irritações.

Máscara nutritiva laranja e mel

Ingredientes

2 colheres (sopa) de suco de laranja

2 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Misture os três ingredientes em um recipiente seco e limpo. Ao conseguir um creme homogêneo, aplique-o em seu rosto com pequenas massagens. Deixe por cerca de 15 minutos. Depois do tempo enxágue com muita água fria.

Máscara antirrugas de tomate

Ingredientes

1 tomate maduro

Modo de preparo

Pegue o tomate e corte-o em quatro partes iguais. Esfregue-o em seu rosto em movimentos circulares suaves. Deixe o ingrediente no rosto por 40 minutos. Após o tempo retire o tomate com bastante água.

Óleo de bebê e máscara de abacate

Ingredientes

½ abacate maduro

2 colheres (sopa) de óleo de bebê

Modo de preparo

Esmague o abacate e adicione o óleo do bebê. Uma vez misturado, aplique no rosto limpo e seco e deixe descansar por 30 minutos. Você vai ver como sua pele vai se hidratar. Após 30 minutos, retire a mistura com água morna.