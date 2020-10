Tenha uma pele lisa e sem rugas com este gel caseiro de babosa

Com o tempo, o corpo desacelera para regenerar as células da nossa pele. Não produzimos colágeno suficiente e o rosto fica mais flácido. É por isso que ensinamos como fazer um gel caseiro com o qual você pode ter um rosto sem rugas.

Embora saibamos que inimigos da nossa pele — como comer mal, não ter uma boa noite de sono e o hábito de fumar — contribuem para que as rugas apareçam, a idade também é um fator importante. Portanto, um bom cuidado é essencial para nutrir nossa pele.

Ao contrário dos produtos que podemos encontrar nas lojas, este gel caseiro de babosa é totalmente natural e proporciona o que precisamos sem o risco de qualquer agressão química.

Gel caseiro de babosa

Ingredientes

1 folha de babosa

3 cápsulas de vitamina E

1 colher (sopa) de óleo de amêndoa

Modo de preparo

A primeira coisa que você tem que fazer é extrair o gel da folha de babosa. Uma vez que a polpa é obtida, tome cuidado para esmagá-la bem em um recipiente.

Em seguida, remova o líquido das três cápsulas de vitamina E. Adicione-o à polpa esmagada. Adicione também o azeite e misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Em seguida, despeje toda a mistura em um pote de vidro. Cubra e coloque na geladeira para que possa ser armazenado em bom estado por um período de 10 dias.

Modo de uso

Após o tempo correspondente, aplique o gel caseiro para combater rugas todas as noites antes de ir dormir. Enfatize áreas como rosto, pescoço e decote. Repita quantas vezes for necessário.

Propriedades da babosa para a pele

A babosa é usada diariamente como hidratante. Isso porque funciona como um regenerador celular perfeito.

Se, além de linhas finas e rugas, você tem sequelas de acne, o gel desta planta também será perfeito para você porque sua alta penetração faz dele uma cura poderosa.

Como se isso não bastasse, um gel caseiro de babosa vai ajudá-lo a remover células mortas da pele e contribuir para a saúde de seus tecidos. Também funciona como protetor solar e combate irritações e dermatites.