Os signos que as pessoas não têm medo de magoar, mas também sofrem

Alguns signos do zodíaco são lidos como fortes ou até bravos, o que faz com que as outras pessoas não tenham medo de magoá-los. No entanto, eles também podem sofrer bastante quando os outros não se importam com seus sentimentos. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito gentil, mas por vezes acaba sendo julgado pela fama de independente e egoísta. Por isso, muitas pessoas não tem medo de magoar este signo e podem ser muito duras. Quando isso acontece, sua reação pode ser explosiva, mas no fundo ele sabe que a decepção o marcará.

Touro

O taurino é muito leal e bom amigo, mas também é teimoso e mantém uma postura forte ou até brava. Sendo assim, é bem possível que as pessoas achem que ele nunca se mágoa. Este signo pode reagir com raiava, mas no fundo sofre bastante e guarda ressentimentos por um tempo.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos

O geminiano é um espírito livre e que parece superar os conflitos rapidamente, mas quem o conhece realmente sabe que ele pode ser ferido em cheio pela falta de consideração dos outros. Ele tende a não demonstrar seus sentimentos negativos para todos e pode demorar para superar as dores que foram causadas.

Sagitário

O sagitariano pode demonstrar que é desapegado e positivo, mas ele pode ficar muito para baixo quando as pessoas o decepcionam. Ele é sim independente, mas também acredita muito nas relações que forma com as outras pessoas. Quando se decepciona irá sofrer e até descontar nele mesmo, passando a se cuidar pouco e tomar decisões impulsivas.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer muito decidido e pouco emocional, mas se sente muito vulnerável ao ser desapontado. Este signo não entrega sua confiança facilmente e, quando alguém não a valoriza, ele tende a se fechar e irá guardar rancor por um bom tempo.

Aquário

O aquariano é franco e também não acessa facilmente seu lado emocional. No entanto, quando as pessoas acabam cometendo erros que o afetam, ele se sentirá perdido e traído. Este signo não teme entrar em discussões e finalizar relações, mas também sofre quando alguém sai da sua vida.