Observatório da NASA descobre água na superfície da Lua

O observatório SOFIA da NASA confirmou, pela primeira vez, água na superfície lunar iluminada pelo sol. A descoberta indica que a água pode ser distribuída pela superfície da Lua, e não limitada a lugares frios e sombreados.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, SOFIA detectou moléculas de água (H2O) na Cratera Clavius, uma das maiores crateras visíveis da Terra, localizada no hemisfério sul. Observações anteriores da superfície detectaram alguma forma de hidrogênio, mas não foram capazes de distinguir entre a água e seu parente químico próximo, hidroxila (OH).

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020