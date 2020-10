O motivo pelo qual Kate Middleton 'não pensa duas vezes antes de reciclar roupas'

As vestimentas de todos os membros da realeza seguem rigorosas normas. Kate Middleton também as seguem, mas tem alguém que faz por conta própria: reciclar roupas. Ela já foi vista muitas vezes com vestidos ou casacos que já tinha usado em outras ocasiões. Isso acontece por um motivo bem específico.

“Como a maioria das pessoas, Kate não pensa duas vezes antes de reciclar roupas”, revelou uma fonte da realeza para a Us Weekly .

"Ela acha que seria um desperdício vestir algo uma vez e depois jogá-lo fora. E como os contribuintes do Reino Unido contribuem para a manutenção da família real, não seria uma boa ideia se ela gastasse uma fortuna em roupas”, acrescenta a fonte.

