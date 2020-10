Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 30 de outubro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Nesta última semana de outubro as energias serão renovadas em todos os sentidos, por isso peça proteção e transforme as energias negativas em positivas. Você terá uma semana de grandes conquistas pessoais e pode se sentir muito feliz com seu parceiro ou na vida amorosa.

Cirurgias ocorrem sem problemas e terminam bem. A família pode pedir ajuda e você dará o seu apoio. Chegou a hora de fazer uma mudança positiva e colocar novas ideias em prática.

Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Leão, Virgem e Peixes. Seus números da sorte são 03, 18 e 21.

Touro

Você pode se sentir um pouco desgastado esta semana, então tente não tomar nenhuma decisão definitiva e fique muito atento com contratos. Você deve pedir proteção e pensar em coisas positivas para atrair o melhor.

Tente não falar muito sobre seus planos para as outras pessoas. Você pode receber uma quantia em dinheiro que não esperava. Administre melhor seu tempo e defina suas prioridades para ficar em primeiro lugar, evitando se distrair.

Não tenha pressa em se casar ou noivar, primeiro procure conhecer bem o seu parceiro. A compatibilidade no amor aumentará com os signos de Capricórnio, Libra e Câncer. Você terá um sorte com os números 03, 28 e 71.

Gêmeos

Você pode se sentir um pouco desanimado ou com a saúde comprometida. Tente repelir as energias negativas cuidando melhor de si mesmo e se protegendo das más vibrações.

Procure não brigar com seu parceiro e não guarde rancores, evitando ser dramático e se alterar facilmente. A oportunidade para um negócio muito positivo pode surgir.

Aqueles que estão em processo de divórcio ou separação finalmente chegam a um acordo. Seus signos compatíveis no amor são Áries, Leão e Capricórnio. Tenha atenção com as dores de garganta e tente parar de fumar.

Expresse sua verdade e defenda seus ideais, pois com isso sua criatividade brilhará com mais intensidade. Você terá sorte com os números 03, 22 e 71. Use o azul para atrair a sorte.

Câncer

Você terá pensamentos e sentimentos que podem tirar sua tranquilidade esta semana. Tente não focar no que é negativo e prefira ver o lado positivo das coisas, pensando em soluções e não apenas sofrendo pelo problema.

Você se sente apaixonado; alguns podem pensar em morar com seu parceiro ou começar uma família. Um aumento ou uma promoção no trabalho pode deixá-lo feliz. Sua sorte será com os números 06, 31 e 55, e tente complementá-los com sua data de nascimento.

Momento de comunicar com o divino e com a própria intuição; fique atento a suas ideias que podem ser a resposta que você precisa. Cirurgias simples devem ser adiadas.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Tenha cuidado esta semana com energias complexas que podem afetar seu trabalho ou vida pessoal. Cuide da saúde do corpo e da mente para poder atrair mais ânimo e positividade.

Você fica em dia com os pagamentos que estavam atrasados. Alguém importante o ajudará a crescer profissionalmente. Evite brigar e fique mais calmo. A proposta de um novo emprego pode surgir e será em outro país.

Sua mãe o procura para fazer um convite. Assuntos legais são resolvidos ao seu favor. Não pare de se exercitar e continue com cuidando da alimentação. Busque ajuda para crescer profissionalmente. Você terá sorte com os números 02, 11 e 87.

Virgem

Sua saúde pode ser afetada ou você terá problemas com seus colegas de trabalho. Seu signo é muito sentimental e este fenômeno irá afetá-lo, então corte essa energia negativa com bons pensamentos e evite ficar na defensiva.

Você terá uma semana de grandes mudanças pessoais e se afasta das pessoas que não são para você. Tente não gastar demais e comece a guardar dinheiro. Cuidado com problemas na pele ou infecções sexualmente transmissíveis.

Você terá sorte com os números 04, 27 e 33, e pode combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você precisa se permitir encontrar a felicidade e deixar de se autosabotar. A compatibilidade no amor será maior com os signos de Peixes, Áries e Gêmeos.

Libra

Tenha cuidado esta semana com processos judiciais e problemas no trabalho; nesta segunda-feira as energias estarão agitadas e serão sentidas pelas pessoas ao seu redor. Este é o momento de se manter forte energeticamente e cauteloso.

Esta semana você terá boas oportunidades de trabalho que podem dar reconhecimento financeiro. Alguém do signo de Áries ou Capricórnio trará muita sorte para sua vida. Seu pai ou um amigo o procura para pedir ajuda.

Momento de expressar o que sente e não guardar rancores do passado. Lembre-se de que a criatividade se expressa por meio das ações e ideias que são postas em prática. Seus números da sorte são 19, 32 e 77.

Escorpião

Você vai empreender ou iniciar uma mudança radical em sua vida. Foque no positivo e se prepare para o que vai acontecer. A prata ajuda a atrair a sorte. Você paga suas dívidas.

Procure não acreditar em tudo o que os outros prometem e sempre mantenha os pés no chão ao para não cair em roubos ou maus negócios. Cuidado com problemas de estômago.

Não fique mais entediado e dê um propósito à sua vida. Você finalmente terá sucesso em suas realizações profissionais. Seus números da sorte são 17, 32 e 66.

Sua compatibilidade é maior com os signos de Touro, Leão e Capricórnio no amor. Aqueles que são casados ​​ falam sobre suas preocupações, mas sem cair em grandes problemas.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você deve se proteger de problemas nervosos e alterações de humor, enfrentando os conflitos pessoais ou financeiros com calma. Vai ser uma semana pesada de trabalho e é necessário se concentrar bastante.

Você se lembra de um amor que foi embora da sua vida, mas é melhor fechar esse círculo e seguir em frente. Você pode descobrir um problema judicial.

Os signos mais compatíveis no amor são Aquário, Áries e Leão. A sorte chegará com os números 06, 55 e 81. Não dê ouvidos ao que dizem sobre você, é melhor ser autêntico e acreditar no próprio potencial sem medo de ser julgado. Parte de sua missão na vida é ensinar e guiar os outros.

Capricórnio

Você terá muitas mudanças em sua vida pessoal esta semana. Você é o pensador do zodíaco e a pode ter suas emoções afetadas por isso; evite os pensamentos negativos ou de vingança.

Você diz adeus ao que não é para você; o amor deve ser dado de coração e você deve deixar aquela pessoa que não o valorizou ir embora.

Seu próprio medo é o maior obstáculo em sua vida, então tente remover esses bloqueios e seguir em frente com coragem, especialmente em sua carreira.

Um novo amor do signo de Virgem ou Touro pode surgir e será muito compatível com você. Seus números da sorte são 27, 31 e 99. Volte para o projeto que você tem em mente e o execute.

Aquário

Esta semana você deve ser cauteloso em seu trabalho e nas decisões da vida pessoal, pois sentirá bloqueios para tomar decisões. Seu signo pode acabar imaginando coisas que não são reais.

Afaste-se das energias negativas. Deixe as frustrações e complexos de lado para encontrar a felicidade; o amor virá. Leve em consideração as atitudes e não apenas as palavras do seu parceiro.

Este é o momento de ter gratidão. Seus números da sorte são 15, 37 e 88, tente combiná-los com sua data de nascimento. Um amor do signo de Áries, Libra ou Sagitário irá cobrar ou lembrá-lo de uma promessa que foi feita.

Peixes

Você terá energias confusas em questões pessoais e de trabalho, por isso evite tomar decisões importantes ou fazer mudanças de emprego. Tudo pode parecer mais intenso e você não deve deixar a negatividade tomar conta.

A proposta de um novo negócio pode surgir. Você continuará apaixonado e pode pensar em formalizar um relacionamento. A compatibilidade aumenta com os signos de Peixes, Gêmeos ou Virgem.

Você terá sorte com os números 08, 27 e 51. Momento de prestar a atenção aos seus sonhos e intuição, pois respostas ou a orientação para a solução dos seus problemas deve surgir. Alguém do signo de Gêmeos pode procurá-lo com intenções no amor.