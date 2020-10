Grupo FCA inicia recall do modelo Jeep Wrangler

A FCA (Fiat Chrysler Automóveis Brasil) informou, na semana passada, o início do recall do modelo Jeep Wrangler. O aviso foi compartilhado pela empresa por meio de comunicado oficial.

Como revelado, a fabricante convoca os proprietários dos veículos Jeep Wrangler, anos/modelo 2019 e 2020, para a partir de 26 de outubro de 2020, agendarem o seu comparecimento em uma das concessionárias Jeep, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a inspeção, o reposicionamento e, se necessário, a substituição do chicote elétrico da coluna de direção.

Estão envolvidas nesta campanha 276 unidades do Jeep Wrangler, com os números de chassi não sequenciais (últimos oito dígitos) entre KW562465 a LW275126.

Ainda de acordo com as informações, "o tempo estimado de reparo é de aproximadamente uma hora".

Peça no volante

A empresa também informou, por meio de um segundo comunicado, aos proprietários dos veículos Chrysler Town & Country anos/modelo 2008, 2009 e 2010, Dodge Grand Caravan ano/modelo 2008 e Dodge Nitro anos/modelo 2007 e 2008, sobre a possibilidade do desprendimento do emblema fixado no volante e das suas presilhas internas, em caso de necessidade do acionamento do airbag do motorista.

Ainda de acordo com as informações, a convocação é a primeira fase de campanha que envolve 663 unidades.

“Tão logo a solução definitiva esteja disponível, os proprietários de todos os veículos envolvidos na campanha serão convocados para a segunda fase do chamamento, a fim de agendar, gratuitamente, o reparo em uma das concessionárias das redes Chrysler ou Dodge”, completou.

Com informações do grupo FCA