Culinária: dica que você pode colocar em prática para amolecer qualquer tipo de carne

A carne vermelha é um dos produtos mais consumidos no Brasil. No entanto, há muitos tipos dela que podem ser duros e difíceis de cozinhar ou fritar. No entanto, o blog “Tudo Gostoso” tem uma excelente dica para amolecer qualquer tipo de carne.

Segundo a publicação, o abacaxi é perfeito para amolecer a carne. “O abacaxi é uma fruta que combina bem com carne bovina. Ao mesmo tempo em que confere muito sabor, o suco ajuda a amaciar cortes duros. Isso porque a enzima presente no abacaxi digere proteínas, amolecendo os tecidos da carne antes do cozimento. O suco também dá à carne aquele gostinho ácido bem característico da fruta”, explica o blog.

Como usar o abacaxi para amolecer a carne

O blog especializado em culinária explica que os passos são os seguintes:

Pegue um abacaxi fresco e corte em cubos pequenos o suficiente para bater em liquidificador.

Bata o abacaxi puro, sem água, até chegar em uma consistência de polpa.

Depois de cortar a carne como desejar, espalhe o abacaxi sobre todos os pedaços, de um lado e do outro.

Deixe descansar por volta de 4 horas. Esse tempo é o suficiente para que a enzima entre em ação.

Lave a carne com um pouquinho de água para retirar o excesso de polpa da fruta e tempere como achar melhor. Como os ácidos do abacaxi são muito fortes, não deixe o suco na carne por mais de 12 horas, ou ela pode começar a cozinhar.

