Bolinho de chocolate delicioso com somente 3 ingredientes

O bolinho de chocolate é uma receita simples, mas com um excelente sabor. É perfeito para prepara quando bate a vontade de comer doce ou até mesmo como uma sobremesa para um almoço especial. Veja como é simples fazer com a receita do Vix Espanha.

Ingredientes

400 gramas de chocolate amargo

200 gramas de manteiga

6 ovos grandes

Modo de preparo

Derreta o chocolate com a manteiga até obter uma mistura homogénea em que um dos elementos não se distinga do outro. Em seguida, você irá para outro recipiente para bater bem os ovos até que a mistura esteja bem consistente, não pare.

Na verdade,use uma batedeira porque vai demorar um pouco para preparar esta base de bolo de chocolate com 3 ingredientes .

Em seguida, você vai misturar o chocolate aos poucos na tigela de ovos. Faça-o sem pressa e mexendo bem para não ficar preso ou em locais onde o seu delicioso chocolate não chegue.

Assim que estiver pronto, pegue uma forma previamente untada com manteiga e farinha e despeje a mistura. Você coloca no forno pré-aquecido por cerca de 20 minutos e terá a tortinha pronta.

