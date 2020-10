Aplicativo WhatsApp libera nova atualização beta e revela próximos recursos

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, recentemente, uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS, elevando a versão para 2.20.120.17.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update libera duas novas melhorias para os usuários.

Primeiramente, a popular plataforma lançou uma nova interface na seção para WhatsApp Web/Desktop. No espaço, exibe o texto: “Use o WhatsApp em outros dispositivos” (tradução livre).

No entanto, é uma informação limitada, já que o app de mensagens ainda não conta com o recurso que permite 4 dispositivos na mesma conta simultaneamente (ainda em desenvolvimento).

Ou seja, a nova IU depende da ativação do próximo recurso, que deve ocorrer muito em breve. Confira captura de tela:

Gerenciamento de arquivos

Na mesma atualização, também consta uma nova IU para gerenciamento de arquivos, incluindo todas as ferramentas implementadas no app para Android (recentemente).

Como revelado, os avanços estão disponíveis para testadores beta (de forma exclusiva). Em breve para todos. Confira:

