PlayStation 5: detalhes da nova função de chat de voz

A fabricante Sony está preparando uma novidade no console PlayStation 5 (PS5) que permitirá os jogadores reportarem assédio verbal por meio de uma nova função de Chat de Voz.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, sua única função é ajudar a reportar comportamento impróprio, incluindo ações que violam o nosso Código de Conduta Comunitário.

“É importante notar que esta função não irá ativamente monitorar ou ouvir suas conversas, ela é estritamente reservada para reportar abuso ou assédio online”, detalhou.

Os jogadores PlayStation descobriram a respeito desta nova função de maneira inesperada após o lançamento recente da atualização de sistema PS4 8.00.

“Quando o console PS5 for lançado em novembro, os usuários PS5 poderão conversar com usuários PS4 através do Chat – e é por isso que foi necessário incluir a notificação com a mais nova atualização de sistema do PS4”,explicou.

Se um jogador PS5 precisar enviar um relatório de assédio, ele poderá incluir um clip de seu Voice Chat, de até 40 segundos – 20 segundos da conversa principal com o outro jogador, além dos 10 segundos antes e depois da conversa selecionada.

Estes relatórios podem ser enviados diretamente pelo console PlayStation 5, e serão enviados para a equipe de Customer Experience para moderação, que então ouvirão a gravação e tomarão ações, caso seja necessário.

“Não haverá uma opção para ser excluído desta nova função de Chat de Voz, já que queremos que todos os usuários se sintam seguros quando jogarem com outras pessoas online, e não apenas com quem ativou a função”,completou.

