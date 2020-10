Os signos que podem se reencontrar com amores do passado

Durante este fim de semana e a próxima semana, alguns signos do zodíaco possuem mais chances de se reencontrar com amores do passado. Confira quais são:

Áries

Nem todos os relacionamentos estarão fluindo e pessoas dos passados podem aparecer novamente na vida dos arianos. Será preciso ter muita calma e paciência para refletir com sabedoria na hora de tomar decisões. É melhor evitar os impulsos e dramas nos relacionamentos.

Gêmeos

Pensamentos nostálgicos podem coincidir com a volta de pessoas do passado. Isso pode ser prejudicial para quem já está em um novo relacionamento e as atitudes devem ser refletidas com calma. Este é o momento de transformar energias, perdoando o passado e seguindo em frente.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Sentimentos intensos voltam a movimentar seu coração e, além de novas oportunidades no amor, assuntos inacabados com amores antigos podem voltar a entrar em foco. É preciso ter paciência para lidar com isso da melhor forma e não tomar decisões que terminem trazendo consequências dolorosas. Seu pode de atração aumenta.

Peixes

Momento difícil para aqueles que lidam com sentimentos ou assuntos inacabados com pessoas do passado. Esta energia pode se tornar intensa e pedir conclusões; é preciso usar esse poder que pode ser transformador ao seu favor, colocando o perdão e o diálogo como prioridades. Chegou a hora de amadurecer e deixar para trás o que o impede disso.