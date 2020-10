Os signos que devem estar com parceiros de mente aberta

Alguns signos do zodíaco são capazes de amar de forma muito livre. Por isso, eles devem escolher parceiros que tenham a mente aberta e estejam dispostos a romper padrões. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano está sempre disposto a questionar as verdades que os outros acreditam e as próprias, isso faz com que ele mude constantemente e se abra para viver de forma diferente. Este signo também costuma se relacionar com muitas pessoas de forma aberta e não irá ter algo duradouro com alguém que se limita por ciúmes e possessão.

Libra

O libriano busca a harmonia e o equilíbrio em seus relacionamentos, mas ele também deseja desbloquear novas formas de amar. Sua parceria é próxima com muitas pessoas e ele prefere compartilhar com o universo a ser limitado por amores que prendem. Por isso, ele precisa de parceiros que estejam dispostos a trocar, dar e receber – e não apenas cobrar.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano é desperto e gosta de explorar tudo o que a vida pode entregar, por isso ele precisa de parceiros que o acompanhem e tenham esta realidade em comum. Ele gosta de viver o amor sem sentimentos de controle, mas se baseado no amor expandido e que pode evoluir para perspectivas mais elevadas.

Aquário

O aquariano é mente aberta por natureza e acredita que as relações podem romper padrões. Ele ama a liberdade e dá chance a si mesmo de viver relacionamentos muito diferentes dos usuais. Seu processo no mor está relacionado a experimentar e construir dinâmicas únicas, que vão muito além das aparências e tradições.