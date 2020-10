Mega recurso desenvolvido para WhatsApp Web; novidade será liberada em breve

O WhatsApp Web contará com um novo recurso para chamadas de voz e vídeo. A novidade ainda está em desenvolvimento e será liberada em breve para os usuários.

Como revelado pelo site WABetaInfo, quando o usuário recebe uma chamada, uma janela é exibida onde poderá aceitar ou recusar a chamada recebida.

Já quando o usuário liga para alguém, o aplicativo mostra outro tipo de janela, menor e que inclui o status da chamada.

Ainda de acordo com as informações, o suporte para chamadas de voz e vídeo em grupo também está incluído.

Diferente do Messenger Rooms do Facebook, a grande novidade será nativa da plataforma (também para Desktop). No entanto, ainda não sabemos quando a novidade será liberada.

