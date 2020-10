Luzes claras para morenas que favorecem as mulheres de mais de 30 anos

Se você quer começar a última temporada do ano com uma mudança de visual para aproveitar as comemorações, então você deve conhecer as tendências que podem ajudá-lo a iluminar seu rosto, dar dimensão ao seu cabelo e olhar mais jovem e moderna.

Esta primavera vem com tendências de beleza que vão ajudá-la a transformar seu visual para passar para a nova temporada. Desta vez, dizemos quais são as cores e técnicas de mechas para iluminar o rosto.

Não importa se seu cabelo é longo ou curto, pois eles podem caber todos os tipos de cabelo.

Luz para morenas que dominarão os últimos meses do ano

Laminate toning

Twilight hair

Stone blonde

Luzes loiro-caramelo

Babylights