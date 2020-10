3 novas maneiras de fazer café com sabores incríveis e diferentes

Ao fazer café pela manhã, isso pode lhe dar uma boa mistura de aromas agradáveis e permitir que você desfrute de todas as notas de sabor rico e ousado. Mas, depois de um tempo, pode se tornar chato. Portanto, você deve encontrar maneiras de adicionar sabores incríveis e diferentes.

Mas isso não deve ser uma preocupação, pois há inúmeras coisas que você pode usar para apimentar seu café, desde especiarias como gengibre até outros ingredientes não convencionais como rum.

Ingredientes que você pode adicionar ao seu café para dar-lhe sabores incríveis e diferentes

Gengibre

Se você gosta de chá de gengibre, você também pode ter certeza que vai adorar o “café de gengibre”. Mas tenha cuidado com o quanto você usa, pois este tempero pode ser muito invasivo quando usado em grandes quantidades.

De acordo com o portal Nueva Mujer, o gengibre não só deixa seu café mais saboroso, mas também ajudará na digestão, acalma as gargantas doloridas e alivia os resfriados.

Para fazer uma xícara saborosa, você só precisará misturar fatias finas com o pó de café. A água quente vai infundir o sabor gengibre em seu preparo, enchendo sua manhã de energia e saúde.

Lavanda

Lavanda é o sabor do café para recorrer se, além do sabor, você também gosta do aroma, pois é simplesmente maravilhoso.

Você pode adicionar algumas pitadas de lavanda seca ao pó de café antes de absorver ou adicionar algumas gotas de óleo essencial de lavanda ao seu copo preparado.

E como um chá de lavanda, seu café também desfrutará das mesmas propriedades, ajudando na digestão e relaxamento no processo.

Óleo de menta

O óleo de menta não é uma daquelas coisas que provavelmente vêm à sua mente quando você está procurando dar um novo sabor para bebidas, e o café não é exceção, pois é um ingrediente essencial multiuso que sempre parece fazer tudo melhor.

Durante a temporada de inverno, muitos cafés geralmente têm esse sabor de hortelã disponível em seu menu, e se você gosta da ideia você mesmo pode fazer um copo.

Basta adicionar algumas gotas de óleo de hortelã ao seu café moído quando você fazê-lo ou a uma xícara pronta, mas tenha cuidado para não adicionar muito, pois é bastante invasivo.

O óleo de menta fornecerá ao corpo uma variedade de minerais e vitaminas e também tem propriedades anti-inflamatórias.

Alternativas não convencionais, mas saborosas

Esses sabores não são tão convencionais para uma xícara de café no meio do amanhã. Se você é um fã do gosto amargo desses grãos, você não pode deixar de experimentar essas alternativas não convencionais.

Ron

Ele dará um toque diferente ao café e será perfeito para quem quer fazer uma bebida mais interessante que rompe com a norma.

E, enquanto existem diferentes receitas que você pode usar para o seu café rum, a maioria envolverá adoçar o café primeiro com alguns pedaços de açúcar antes de adicionar o licor e terminar com chantilly por cima.

Sorvete

Sorvete parece ir bem com quase qualquer coisa, incluindo café, e pode ser o que você precisava para apimentar sua xícara e torná-lo mais interessante.

A mistura de café e sorvete também é conhecida como affogato, e é uma combinação celestial em que o calor encontra o frio para lhe dar um presente agradável que aumentará sua energia e seu espírito para enfrentar esses dias de confinamento.

Apesar de ser muita cafeína e açúcar, é uma bebida que geralmente é preparada mais como um lanche no meio da tarde.