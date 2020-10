Os signos que podem não colocar limites no relacionamento

Alguns signos do zodíaco não são bons em equilibrar sua vida com a do parceiro e podem não colocar limites ao viver um amor. Confira quais são:

Câncer

O canceriano tende a se dedicar muito aos seus relacionamentos e pode fazer muito pelo parceiro – até mais do que deve. Este signo pode se sentir frustrado quando o outro não consegue dar o mesmo que ele na relação e pode se desgastar muito pensamento em criar a relação perfeita. Tudo pode se tornar mais positivo quando ele preserva a própria individualidade e se coloca em primeiro lugar.

Escorpião

O escorpiano se envolve profundamente com quem ama e pode deixar as tendências obsessivas nascerem. Quando isso acontece, ele se deixa dominar e também tenta dominar a vida do outro, criando uma conexão que se torna tóxica e não renderá boas decisões. Este signo precisa aprender que nada pode ser forçado e controlado quando se trata de amor.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O libriano pode mudar muito quando se relaciona de forma séria com alguém e viverá tudo em pares, adquirindo os mesmos gostos e objetivos que o outro. A individualidade pode desaparecer e ele se sentirá perdido quando as crises acontecerem, pois o relacionamento começa a definir também quem ele é. Quando começa a moderar e aprende a compartilhar seu próprio mundo, sem anulá-lo, pode ser muito mais feliz na vida sentimental.

Peixes

O pisciano é ótimo em se isolar em universos paralelos a tudo e todos com a pessoa que ama. Infelizmente, isso pode causar uma grande dependência emocional que se transformará em sofrimento quando a “fantasia” acabar. Ele pode construir relacionamentos muito mais saudáveis quando aprende a importância de todas as áreas da sua vida para a sua felicidade e não aposta suas fichas apenas no namoro.