Kate Middleton ensina como ficar elegante para uma reunião de trabalho

A duquesa Kate Middleton sabe como ninguém se vestir adequadamente para cada tipo de evento. Certa vez, por exemplo, a duquesa foi fotografa, junto com o príncipe William, em sua chegada de avião ao Chipre.

.

Ela apresentou um estilo perfeito para ir direto de uma viagem para uma reunião de negócios. Kate usava uma calça preta reta e larga com cinto combinando, uma camiseta branca básica e um blazer verde exército da Smythe.

.

O que achou do look da Kate Middleton? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. O Metro é um jornal gratuito e para nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho, basta que você compartilhe nossas matérias!

LEIA TAMBÉM