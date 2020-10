Cabelo amarrado: use estes estilos numa festa ou em seu dia a dia

Você é do tipo que usa o cabelo amarrado? Ele é muito confortável e você pode usá-lo com estilos diferentes.

Favorece especialmente os rostos menores e mais finos. Além disso, destaca as características.

Aqui estão algumas opções para que você possa usá-lo tanto no seu dia a dia quanto em eventos importantes:

Rabo de cavalo alto

O clássico. Primeiro, coloque seu cabelo para trás e amarre-o à altura da coroa. Recomendamos que você destaque seus olhos com rímel e coloque um sutiã em forma de arco para ter mais elegância.

Rabo de cavalo alto e despenteado

Este é um visual muito roqueiro que pode ficar ótimo. Como com um rabo de cavalo alto, solte algumas mechas laterais. Você pode pintar seus olhos de preto para um resultado impactante.

Rabo de cavalo com um lado despenteado

Este rabo de cavalo favorece muito aquelas com cabelo ondulado. Faça um rabo um pouco acima da parte de trás da cabeça (não muito mais) e ligeiramente para um lado (direita ou esquerda, o que preferir). Em seguida, com espuma e com as mãos, modele as ondas e crie um look anos 80.

Rabo de cavalo baixo

Aplique gel fixador nas laterais e faça um rabo um pouco acima da nuca e jogue-o para um lado. Para dar-lhe o toque, se você não tem uma franja muito curta, penteie-a de lado. Pinte seus lábios de vermelho e você vai ser uma sensação.