Puro estilo: o vestido da Kate Middleton que é perfeito para primavera

O estilo de Kate Middleton é motivo de assunto em jornais e revistas de todo mundo. Não por acaso, afinal, a duquesa conta com um estilo que influencia milhares de mulheres ao redor do globo.

Um dos seus vestidos que chamou atenção, por exemplo, é perfeito para usar nesta primavera. Durante uma visita a Ilha Barry, no sul do País de Gales, em 5 de agosto, Kate usou vestido floral com cinto de Emilia Wickstead (ela já tinha usado em setembro de 2019 durante uma visita ao festival Back To Nature).

O vestido floral é uma das tendências da primavera no Brasil. Feito de algodão, ele é perfeito para quem ama conforto, mas também gosta de apresentar um estilo elegante. A duquesa complementou o look com uma sandália bege confortável que amarra no tornozelo e ficou deslumbrante.

