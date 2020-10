3 regras infalíveis para cuidar de sua balaiagem e ter um cabelo incrível

A balaiagem está na moda há algum tempo. Nós amamos tanto essa degradação de cores que ela dá luz ao nosso rosto e nos permite usar um cabelo longo, independentemente da idade.

Porém, este look merece cuidado, e o portal Nueva Mujer ensina três segredos. Com cuidado especial, podemos manter nossas mechas perfeitas, com luz e brilho.

Não lave o cabelo todos os dias

As mechas da balaiagem se misturam com a cor natural do cabelo. É um gradiente muito sutil que faz com que a mudança de cor no cabelo não seja tão marcante quanto a da californiana.

Se você lavar seu cabelo diariamente, o corante da suas mechas será removido, e seu efeito vai durar muito menos.

Sugerimos usar um shampoo seco e lavar o cabelo apenas duas ou três vezes por semana. Você vai ver como você vai fazer o efeito da sua balaiagem durar muito mais tempo.

Aplique uma máscara que nutre intensamente

Máscaras de cabelo naturais são muito eficazes. Por isso, recomendamos que uma vez por semana você aplique um que nutre profundamente.

O óleo de coco é ideal para nutrir os fios. Recomendamos que você comece a enxaguar o cabelo com água quente. Isso vai abrir a cutícula. Em seguida, envolva o cabelo com óleo de coco e enrole-o com uma película de plástico.

Deixe a máscara agir por até uma hora. Após o tempo sugerido, remova o filme plástico e lave o cabelo. Você provavelmente deve enxaguar duas ou três vezes com o shampoo até que você possa remover todo o óleo.

Continue aplicando seu condicionador de rotina e enxágue novamente.

Cuide do tom das suas mechas

A balaiagem é tão querida porque não deixa um efeito raiz. No entanto, você pode manter a cor que você optou sem ter que ir ao cabeleireiro constantemente.

Se suas mechas são loiras, use um shampoo roxo especial que os impeça de ficar amareladas. No caso de serem cobrizas, procure um shampoo especial do mesmo tom. Dessa forma, sua cor permanecerá mais intensa. Para tons prateados e violeta, sugerimos um shampoo azul.