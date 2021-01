Os signos que tentam moldar os parceiros e se decepcionam

Alguns signos do zodíaco podem tentar manter o controle e acabam tomando iniciativas para moldar as pessoas que se relacionam de acordo com os seus gostos, o que sempre termina em decepção. Confira:

Áries

O ariano gosta de ser livre, mas prefere que as coisas sejam feitas do seu jeito. Por isso, ele tentará ao máximo influenciar seu parceiro para manter seu ritmo e atender as suas expectativas. Essa atitude nem sempre é assumida por este signo, que sempre não entende quando tem as expectativas frustradas.

Leão

O leonino sempre mantém uma pose e tem uma reputação a ser zelada. Por isso, alguns deles caem no erro de tentar moldar os parceiros para encaixarem no seu “mundo”. Quando percebem que as pessoas não desejam realizar os mesmos sonhos, este signo termina decepcionado e pode desacreditar do relacionamento.

Confira mais previsões para 2021:

Virgem

O virginiano pensa muito no futuro e sabe quem quer ao seu lado. Por isso, ele tentar formar essa pessoa ideal e incentivar o parceiro a fazer o que ele acha importante. Alguns fazem disso uma obsessão e não respeitam a liberdade do outro de decidir sobre a própria vida, o que certamente trará decepções difíceis de superar.

Capricórnio

O capricorniano tenta sempre planejar o seu destino e pode controlar muitos aspectos da vida do parceiro. Quando tenta moldar o outro com sua opinião forte, tende a assustar e deixar o parceiro machucado, o que definitivamente trará decepções para ambos os lados.