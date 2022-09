Desfrute da Páscoa com sabor e harmonia

Tem coisa melhor do que sentar à mesa no feriado com a família, amigos, pessoas queridas e servir aquele almoção gostoso? Melhor ainda se todos elogiarem!

E não somos só nós, a dúvida é geral sobre como escolher as bebidas certas para servir e deixar tanto o prato quanto os drinques ainda mais especiais. Para fazer bonito, saiba como harmonizar o cardápio.

O professor da área de alimentos e bebidas do Senac SP Beto Andrade explica que a harmonização depende, primeiramente, do preparo do prato e, sem segundo lugar, da combinação entre os elementos envolvidos. “Quanto à bebida levamos em consideração o teor alcoólico, o amargor, a doçura, e por aí vai. Quanto aos alimentos, a quantidade de gordura, dulçor, método de cozimento (cozido, assado, frito, grelhado, etc…), temperos e condimentos.”

Desta maneira, para combinar sua bacalhoada com um vinho, procure vinhos brancos com acidez elevada e tintos leves e frutados. “Procure evitar vinhos brancos com excesso de madeira e tintos tânicos (com sabor mais adstringente)”, sugere o professor.

Mas atenção, vinho não é a bebida obrigatória, como muitos pensam. Caso você prefira um destilado, Andrade indica uma cachaça branca mais encorpada para acompanhar os peixes, com teor alcoólico entre 38% a 45%.

Ou, ainda, se as cervejas interessarem mais, escolha uma tradicional, Pilsen (clara e mais amarga), Lager (clara, leve e menos alcoólica) ou até uma Weizenbier (clara e com base de trigo).

Bacalhoada

Ingredientes:

• 1 1/2 quilo de postas de bacalhau dessalgada

• 1 quilo de batata descascada cortada

• 3 ovos cozidos

• 100 gramas de azeitonas pretas

• 1 pimentão amarelo cortado em rodelas

• 1 pimentão vermelho cortado em rodelas

• 500 ml de azeite extravirgem

• 3 dentes de alho picados

• 2 cebolas grandes cortadas em rodelas

• 400 gramas de tomate cereja cortado ao meio, ou tomate picado

• Salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Coloque as postas de bacalhau para ferver e reserve. Na mesma água, cozinhe as batatas. Numa assadeira, espalhe o azeite, vá colocando as batatas e o bacalhau, e adicionando azeite. Cubra com pimentão, cebola, tomate e tampe com papel alumínio. Leve ao forno (180 – 200 graus) por 20 minutos. Tire e reserve. Numa panela, coloque um pouco de azeite e doure o alho. Uma vez pronto, coloque por cima do bacalhau com azeite, espalhe as azeitonas e os ovos cozidos, regue com azeite, e leve ao forno por mais 20 minutos.