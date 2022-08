Hora de lavar! Saiba como conservar as fantasias por muitos carnavais

Tudo combinado para a folia… é hora de tirar a fantasia do armário! Mas, para garantir que as peças continuem em bom estado e possam ser usadas nos anos seguintes, é importante prestar muita atenção na hora da limpeza, depois do uso.

A personal organizer Tatiana França explica que primeiro se deve verificar o tipo de material da fantasia, pois o processo para lavar ou higienizar pode ser diferente.

1. “Fantasias de tecidos delicados como: seda, cetim e tule devem ser lavadas à mão com sabonete líquido”, explica Tatiana. Utilize uma bacia ou balde, mergulhe a peça delicadamente, sem esfregar. A personal organizer alerta: não deixe de molho, pois o tecido e os adereços são muito delicados. Ao final, tire o excesso de água apertando a peça, nunca torcendo. Já as fantasias feitas de couro ou camurça devem ser lavadas a seco. Ao colocar na máquina de lavar alguma peça, use saquinhos de TNT.

2. Para finalizar, o ideal é deixar secando em um cabide e à sombra para evitar manchas. Só guarde a peça depois de bem seca para evitar o mofo e mau cheiro.

3. Após a higienização da peça, guarde a fantasia individualmente em um saquinho de TNT ou em caixas plásticas com respirador. Cuidado com apliques, paetês, bordados e plumas etc. Se for guardar a fantasia dobrada, coloque uma folha de papel manteiga na dobra para evitar que os adereços desfiem os tecidos.

4. Dependendo da idade, a criança não consegue aproveitar a mesma fantasia no ano seguinte, porque cresce. Neste caso, depois de higienizar, deixe disponível para ela brincar! Mas, se a criança não se interessar, é sempre bom reaproveitar, que tal oferecer para um primo, amigo ou para doação?