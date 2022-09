Taste of São Paulo reúne chefs e os melhores restaurantes e bares da cidade

Os apaixonados pela boa mesa já devem ter ouvido falar do Taste Festivals, um dos melhores eventos de restaurantes do mundo que roda o globo com grandes nomes da gastronomia local, worshops, palestras e feiras. Já ficou animado? Então se prepare, porque agora é em São Paulo!

O festival desembarca na primeira cidade da America Latina com nome em versão brasileira, Taste of São Paulo, e nada menos do que 16 dos melhores chefs paulistanos, como Helena Rizzo (Maní), Jefferson e Janaína Rueda (Casa do Porco e Bar da Dona Onça), Rodrigo Oliveira (Mocotó), Tsuyoshi Murakami (Kinoshita), entre tantas outras estrelas, que estarão servindo seus melhores pratos, além de um feito especialmente para o evento, até domingo.

As palestras também estarão recheadas de grandes inspirações, como Rita Lobo, do site “Panelinha”, André Mifano, do programa “The Taste Brasil” e Erik Jacquin e Henrique Fogaça, jurados do “Masterchef”.

O preço da entrada não é dos mais doces: de R$50 a R$ 60, dependendo do dia. Mas vale a oportunidade de ir onde estão reunidos os pratos dos melhores restaurantes e bares que temos por aqui, há um preço bem mais em conta. Comidas e bebidas serão vendidas entre R$ 15 e R$35.

Mas fique atento aos horários: os ingressos são válidos por períodos, das 12h às 16h ou das 18h às 22h, e podem ser adquiridos on-line (www.tudus.com.br), para aqueles que não aguentam ficar na fila com água na boca.

Anota aí

Onde: Clube Hípico de Santo Amaro – Rua Visconde de Taunay, 508, Santo Amaro

Quando: Até domingo, das 12h às 16h e das 18h às 22h

Quanto: R$ 50, sexta-feira; e R$60, sábado e domingo

Mais informações: saopaulo.tastefestivals.com