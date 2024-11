Quem é o fotógrafo atingido por uma bomba durante confusão no jogo entre Atlético-MG e Flamengo

Um fotógrafo de 67 anos foi atingido por uma bomba durante uma confusão na final da Copa do Brasil, disputada no último domingo, 10 de novembro. Nuremberg José Maria precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser atingido pelo artefato no jogo entre Atlético-MG e Flamengo, disputado na Arena MRV.

De acordo com informações publicadas pelo GE, o fotógrafo teve fraturas e cortes em seu pé. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na Arena e foi levado ao hospital para atendimento médico. Segundo a reportagem, ele seria submetido a uma cirurgia ainda durante a noite, e não teve alta até o início da madrugada.

Problemas de segurança para profissionais na Arena

Ainda conforme a reportagem, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais chegaram a reportar ao Atlético uma série de problemas de segurança para os profissionais da área que atuam na Arena. A situação ficou ainda pior devido a uma série de incidentes registrados no jogo entre Atlético-MG e Flamengo, que terminou com a vitória do time carioca por 1 a 0.

Em nota emitida durante a manhã de hoje, 11 de novembro, o Atlético-MG se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou se solidarizar com a situação do fotógrafo.

“O Clube Atlético Mineiro está ciente e lamenta profundamente o incidente envolvendo o fotógrafo Nuremberg José Maria durante a final da Copa do Brasil. O clube entrará em contato com o profissional e oferecerá toda a assistência possível para sua recuperação e seguirá colaborando com as autoridades para a identificação dos culpados”.