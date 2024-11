Imagens mostram torcedor lançando cabeça de porco no gramado durante clássico paulista

Um vídeo obtido pela Polícia Civil de São Paulo mostrou o exato momento em que um torcedor corinthiano arremessa uma cabeça de porco no gramado da NeoQuímica Arena durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras, realizado na última segunda-feira (4).

Conforme publicado pelo G1 as imagens, que podem ser encontradas nas redes sociais, mostram quando o torcedor tira a cabeça do animal de uma sacola e a arremessa em direção ao gramado. O homem é visto com o rosto parcialmente coberto por um capuz, dificultando sua identificação visual. Imagens de outro ângulo mostram o momento em que a cabeça passa por cima da proteção ao fundo do campo, caindo na área do gramado.

Veja:

Item foi comprado no Mercadão de SP

Além de dois torcedores detidos ainda durante o jogo sob suspeita de envolvimento no caso, um terceiro torcedor é investigado por ter adquirido o item no Mercado Municipal de São Paulo. Nas redes sociais, ele agradece aos demais torcedores que o identificaram como sendo o autor do arremesso.

Dono de um perfil de uma torcida organizada corinthiana, o torcedor afirmou de forma indireta ter sido o autor do arremesso, fato ainda não confirmado pelas autoridades. Ele chegou a repostar vídeos de seguidores que marcaram seu perfil como sendo o “monstro que atirou a cabeça”.

Caso seja detido, ele pode responder por três crimes sendo eles:

Incitação à violência e perturbação da ordem;

Crime de injúria ou difamação;

Crimes ambientais: transportar e descartar partes de animais em locais públicos.

Apesar das informações, falta esclarecer como o item foi levado para dentro do estádio. Em declaração, o delegado Cesar Saad revelou que um funcionário da equipe de segurança do estádio disse ter visto quando a cabeça de porco foi arremessada por cima das grades que separam a rua do setor Sul do estádio. O ato teria ocorrido no momento da queima de fogos que celebrava a entrada dos times em campo. Imagens do circuito de câmeras de segurança foram solicitadas para confirmar a informação.