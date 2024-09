Consultor de etiqueta Fabio Arruda morre em São Paulo, aos 54 anos

Ex-A Fazenda, o consultor de etiqueta e apresentador de TV Fabio Luciano Moura Arruda morreu neste sábado, aos 54 anos, na sua casa, no jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

Fabio ficou famoso após aparecer no programa do Jô Soares, em 2008 falando sobre etiqueta e depois, em 2009, foi convidado para participar da edição de A Fazenda, na TV Record, e desde então se transformou em uma personalidade de TV.

O apresentador foi encontrado morto em sua casa

A faxineira que trabalhava em sua casa prestou depoimento e disse que ele tomou café da manhã e almoçou como fazia todos os sábados e aparentava estar bem de saúde. Na parte da tarde ele subiu para o piso superior da residência e só mais tarde, quando foi procurá-lo, o achou caído, já morto.

Um amigo do apresentador que teve acesso às câmeras internas da residência disse que as imagens mostram ele abrindo a geladeira, pegando uma garrafa de água, bebendo e caindo no chão na sequência.

A polícia registrou a ocorrência como morte natural no 78º Distrito Policial de São Paulo.

CATETERISMO

Fabio tinha se submetido recentemente a um cateterismo de urgência porque exames tinham mostrado uma artéria obstruída por placas de gordura. Segundo os médicos o grau de obstrução da artéria era de 90% e o cateterismo ocorreu sem maiores problemas.