Jogos Paralímpicos de Paris: Alana Maldonado é ouro na categoria até 70 quilos do judô J2

Alana Maldonado superou a chinesa Yue Wang por ippon na decisão da categoria até 70 quilos da classe J2 (atletas que conseguem definir imagens) dos Jogos Paralímpicos de Paris (França) para conquistar a medalha de ouro nesta sexta-feira (6) na Arena do Campo de Marte.

Este é o segundo ouro paralímpico da atleta de 29 anos, que também ficou no lugar mais alto do pódio nos Jogos de Tóquio (2020), oportunidade na qual foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha dourada no judô.

“Eu sonhei muito com esse momento. Eu sonhei o tempo todo. Me via no pódio, ouvia o hino nacional. Deus é maravilhoso, pois me fez acreditar que eu era capaz, pois há pouco tempo, antes de vir para cá, várias coisas passaram na minha cabeça, questionamentos sobre se era capaz de chegar aqui, de ganhar, de fazer história de novo. E Deus me fortaleceu e mostrou que eu sou capaz. Então é só gratidão”, afirmou a bicampeã paralímpica após a conquista.

Já a carioca Brenda Freitas foi derrotada na final pela chinesa Li Liu para conquistar a prata na categoria até 70 quilos classe J1 (atletas cegos totais ou com percepção de luz).

“Agora é esperar passar um pouco a frustração [de não conquistar o ouro] para ficar feliz com a medalha de prata, pois chegar na final é muito bom, é uma grande conquista, mas sempre ficamos frustrados. Agora é consertar os erros e na próxima conseguir a medalha de ouro que tanto sonhei”, afirmou a jovem atleta.