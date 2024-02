Fim da novela: afirmam que o São Paulo rescindirá com James Rodríguez

A história se repete com James Rodríguez e ele terminará seu contrato antes do tempo com outro clube, desta vez com o São Paulo, que rescindirá seu contrato que ia até o final da temporada.

Num comunicado de imprensa publicado pelo Globo Esporte, o título é “James pede para sair e São Paulo rescindirá o contrato”.

Na mesma linha, eles estão analisando as condições para encerrar o vínculo contratual entre as partes.

James Rodríguez está deixando São Paulo

Tudo isso teria sido gerado pela insatisfação do colombiano que joga pouco no time Paulista, onde marcou apenas um gol desde sua chegada.

“O jogador comunicou à direção de futebol que quer sair e o clube rescindirá o contrato do colombiano”, cita a notícia.

E acrescenta que "A conversa ocorreu esta semana. Nela, James teria sugerido um acordo amigável. O jogador afirmou que tem poucas oportunidades no clube e gostaria de continuar próximo à sua família".

Além disso, diz-se que "Nesta quarta-feira de manhã, enquanto os companheiros se concentravam no jogo contra o Água Santa, à tarde, em Morumbis, James treinou no CT da Barra Funda junto com outros jogadores que não participaram da partida".

James não teve a oportunidade de jogar no presente ano e foi o único que não viajou para a final da Supercopa contra o Palmeiras, algo que incomodou a comissão técnica e os dirigentes.

Além disso, ele não está inscrito no torneio Paulista, que é o torneio atual em que o clube está.

James Rodríguez jogou em 14 partidas pelo São Paulo, onde, segundo a mídia, não continuará. Entre as versões da imprensa, diz-se que ele teria uma oferta do futebol da Turquia.