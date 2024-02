Os movimentos que a partida de Lewis Hamilton para a Ferrari gerará

Lewis Hamilton tornou-se o homem do dia. O atual piloto da Mercedes-Benz, anunciou que sairá da equipe alemã, após chegar a um acordo com a Ferrari.

A decisão pegou de surpresa os especialistas do esporte a motor, pois não acreditam que ele sairá da equipe que o viu se consolidar na Fórmula 1.

Lewis Hamilton surpreende a F1 e vai para a Ferrari

No entanto, em sua mente está o desejo de fazer uma mudança em sua carreira, por isso mudar de ares será um momento importante em sua trajetória, depois de ter ganho sete campeonatos com a Mercedes.

"Foi uma das decisões mais difíceis que tive que tomar. Chegou o momento de dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio. Serei sempre grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto, por sua amizade e liderança, e quero terminar juntos no topo."

"Estou 100% comprometido em oferecer o melhor desempenho que eu puder nesta temporada e fazer com que meu último ano com as Flechas de Prata seja inesquecível", relatou o britânico.

Como ficarão as equipes com a mudança de Hamilton?

Com o impacto da chegada de Hamilton à Ferrari, a Fórmula 1 terá várias modificações. De fato, ficou em aberto a questão do próximo destino de Carlos Sainz, piloto que será sacrificado nessa contratação.

Para começar, George Russell se tornará o piloto principal da Mercedes-Benz. O piloto reserva é Mick Schumacher, mas não se sabe se ele será escolhido para completar a dupla.

Alex Albon, que teve um bom desempenho com a Williams, também seria uma das opções que se encaixariam na equipe alemã. No entanto, há outra alternativa para a mudança que ocorrerá em 2025, pois Kimi Antonelli, um italiano de 17 anos, fará sua estreia na Fórmula 2 nesta temporada.

Por sua vez, Sainz tem várias opções, como se juntar à nova equipe que chegará em 2026, a Audi. Mas em 2025 ele poderia ter um lugar na Sauber, que é a franquia que mudará de nome.