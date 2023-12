Conmebol responde a Mbappé! O vídeo viral que enaltece os sul-americanos e que “cala o francês”

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: Group F - UEFA Champions League 2023/24 Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: Group F - UEFA Champions League 2023/24 (Johannes Simon/Getty Images)

“Na América do Sul, o futebol não está tão avançado como na Europa, e é por isso que quando você olha as últimas Copas do Mundo, são sempre os europeus que ganham”, disse Kylian Mbappé antes de jogar a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Infelizmente para o francês, um país sul-americano como a Argentina ganhou, e o fez justamente contra a França do atacante do PSG.

No TNT Sports Brasil, o campeão do mundo com a França na Rússia em 2018, foi questionado sobre os favoritos para a Copa do Mundo do Qatar e respondeu: “A França está e eu acredito que o Brasil também”. O que aconteceu na final é outra história, pois o duelo foi vencido por Lionel Messi, embora Kylian Mbappé tenha feito uma grande partida.

"La ventaja que tenemos es que siempre jugamos partidos de alto nivel. Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso en los últimos Mundiales los europeos son los que ganan".



A resposta da Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol, em suas redes oficiais, publicou um vídeo intitulado " O mundo dos primeiros " onde destaca o sul-americano que a nível mundial, no futebol, tem sido o primeiro em muitas ocasiões e onde são destacadas as bandeiras dos países sul-americanos.

No vídeo, ele menciona o que foi dito na entrevista por Kylian Mbappé contra o território sul-americano: "Alguém disse uma vez que a América do Sul não tem nível". Bem, a Conmebol respondeu diretamente com um "Nível? Perceba", destacando os campeonatos mundiais conquistados pela Argentina e pelo Brasil.

Qual continente ganhou mais troféus?

No histórico das Copas do Mundo, os únicos continentes que venceram uma Copa do Mundo são a Europa e a América do Sul, onde o país mais vitorioso é o Brasil, seguido pela Itália e Alemanha. A lista fica na seguinte ordem:

Brasil com 5 troféus (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Itália com 4 troféus (1934, 1938, 1982 e 2006). Alemanha com 4 troféus (1954, 1974, 1990 e 2014). Argentina com 3 troféus (1978, 1986 e 2022). Uruguai com 2 troféus (1930 e 1950). França com 2 troféus (1998 e 2018). Inglaterra com 1 troféu (1966). Espanha com 1 troféu (2010).

Embora seja verdade que a Europa tem 12 Copas do Mundo e a América do Sul tem 10, a quantidade de países nas Eliminatórias da UEFA supera em muito a da Conmebol, pois o 'velho continente' tem 55 seleções e na América Latina apenas 10.