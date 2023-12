Jenni Hermoso foi indicada ao prêmio The Best da FIFA

The Best femenil FIFA O prêmio será entregue em 16 de janeiro de 2024 (FIFA)

As jogadoras internacionais espanholas Aitana Bonmatí (Barcelona) e Jennifer Hermoso (Pachuca) são duas das três indicadas, juntamente com a colombiana Linda Caicedo (Real Madrid), para o prêmio The Best da FIFA de melhor jogadora deste ano.

Bonmatí e Hermoso quase dominam um trio de finalistas no The Best graças à sua atuação na Copa do Mundo que a Espanha conquistou, enquanto a atacante do Real Madrid Linda Caicedo tenta quebrar o favoritismo da equipe blaugrana, principalmente, e da atacante do Pachuca.

A vencedora deste prêmio, que premia a melhor jogadora de futebol feminino entre 1 de agosto de 2022 e 20 de agosto de 2023, data da final da Copa do Mundo Feminina da FIFA, será anunciada em uma cerimônia que será realizada em Londres em 16 de janeiro de 2024.

#TheBest FIFA Women's Player Finalists! 🏆🤩



🇪🇸 Aitana Bonmati

🇨🇴 Linda Caicedo

🇪🇸 Jennifer Hermoso



Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 14, 2023

Bonmatí, Hermoso e Caicedo são as três últimas sobreviventes de um total de 16 jogadoras que foram inicialmente indicadas para o prêmio por um painel de especialistas. Elas são as mais indicadas por um júri internacional composto por treinadores e capitãs de seleções nacionais femininas, jornalistas e fãs que votaram no site oficial da FIFA.

Com um Bola de Ouro da Copa do Mundo Feminina, um prêmio de Jogadora do Ano da UEFA e uma Bola de Ouro em seu currículo este ano, Aitana Bonmatí é a grande favorita para ganhar outro grande prêmio individual e adicioná-lo aos que conquistou com a Espanha e com o Barça Feminino, atual campeão da Liga dos Campeões Feminina e detentor de um triplete.

Por sua vez, Jennifer Hermoso se consagrou na Copa do Mundo como a maior artilheira da história da seleção espanhola, com três gols e duas assistências na vitória da equipe nacional no campeonato, onde recebeu a Bola de Prata.