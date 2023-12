Luis Suárez revela o doloroso tratamento que o permite jogar

O Pistolero é um dos atacantes mais letais que o futebol sul-americano já viu nos últimos tempos. Sua qualidade e faro de gol o colocaram no topo do futebol internacional. Infelizmente, nem tudo é bom em sua história e agora, às vésperas de sua aposentadoria, Luis Suárez faz uma revelação que impacta todos os seus fãs.

Artrose é a terrível doença degenerativa que afeta o jogador de futebol e, de acordo com suas palavras, ele está sob um rigoroso tratamento antes das partidas que lhe permite ter atividade.

“Nos dias antes de cada partida, eu tomo três comprimidos e, horas antes de jogar, eu recebo uma injeção. Se não, eu não consigo”, comentou.

É importante mencionar que os problemas de Suárez com o seu joelho direito têm estado presentes desde os seus últimos dias no velho continente e, embora houvesse muitas especulações em torno do seu tratamento e carreira, o jogador se encarregou de parar os rumores com boas atuações e gols importantes.

Da mesma forma, o atacante comentou como é sua vida diária, com a terrível dor que ele sofre e com a qual ele prevê que em alguns anos não será capaz de sequer tocar numa bola, já que atualmente não consegue nem brincar com seu filho.

Luis Suárez contó que sufre de artrosis en su rodilla y habló del sufrimiento que atraviesa 💔😪



💬 "Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan. Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera"



💬 "Tengo que pensar que en cinco años capaz… pic.twitter.com/dh6oJ4AKvS — Diario Olé (@DiarioOle) December 4, 2023

"Tenho que pensar que daqui a cinco anos talvez não consiga mais jogar futebol com meus amigos. A verdade é que os primeiros passos da manhã são muito dolorosos. Quem me vê supõe que seja impossível eu jogar uma partida. Meu filho me pede para jogar com ele e eu não consigo", concluiu.

No fim de semana, o jogador de futebol encerrou sua passagem pelo Grêmio em um jogo contra o Vasco Da Gama, no qual marcou um gol. Espera-se que o jogador chegue ao Inter Miami para encerrar sua carreira e jogar novamente ao lado de seu amigo Lionel Messi.