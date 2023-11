Briga na torcida e derrota da Seleção Brasileira para Argentina viram memes nas redes sociais

Meme do jogo Brasil x Argentina (Reprodução/Twitter)

A derrota da Seleção Brasileira para a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa de 2026 caiu como uma bomba no colo do torcedor brasileiro, que esperavam um melhor resultado depois de duas derrotas consecutivas.

Não bastasse a derrota, a briga entre torcedores no Maracanã ofuscou ainda mais o evento, com cenas violentas da ação policial. Assentos foram arrancados e arremessados, enquanto torcedores argentinos corriam pelas arquibancadas. Muitos torcedores resolveram deixar o estádio. Oito pessoas foram presas e duas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Nas redes, a torcida se dividiu entre as pessoas que reclamavam do fraco desempenho da seleção do técnico Fernando Diniz e aqueles que aplaudiram a surra que os argentinos tomaram nas arquibancadas da polícia.

Vejam alguns memes que foram compartilhados nas redes:

Imagina ter que cancelar o churrasco em 2026 pq o Brasil não foi pra Copa pic.twitter.com/wZ0idPuUMv — desimpedidos (@desimpedidos) November 22, 2023

Tô por fora da treta Brasil x Argentina, porém amando os memes pic.twitter.com/QL4Juhe2O0 — amanda (@euraibolt) November 22, 2023

🚨 BRASIL:Dessa vez a seleção brasileira resolveu bater antes de apanhar #BRAxARG pic.twitter.com/WW7bRpoRaP — FIQUE SABENDO (@FIQUESABENDO79) November 22, 2023

Melhores momentos da partida, Brasil x Argentina #BRAxARG pic.twitter.com/3HspnJ0Tok — FIQUE SABENDO (@FIQUESABENDO79) November 22, 2023

baixaram o bambu nos hermanos e o marquinhos preocupado #BRAxARG pic.twitter.com/Z3hkkNwoUE — rio notícias (@gomesbil930) November 22, 2023

🤔 FUTEBOL:Quero mais é que a Argentina se foda, apanharam pouco #BRAxARG pic.twitter.com/zlVntSJcax — FIQUE SABENDO (@FIQUESABENDO79) November 22, 2023

🚨Brasil perde pra Argentina e estou só o Craque Neto

Parabéns CBF #BRAxARG pic.twitter.com/RcLRVZOP8a — FIQUE SABENDO (@FIQUESABENDO79) November 22, 2023

O Pau comendo entre os torcedores do Brasil e da Argentina e o coroa tirando selfie kkkkkk #BRAxARG pic.twitter.com/uPSH31oRh6 — JF 🍁 (@alisons4m) November 22, 2023

Eu estou assim com TODOS os vídeos dos policiais e brasileiros batendo nos argentinos:#BrasilxArgentina #BRAxARG pic.twitter.com/axn0dOMind — Venus (@venusmystic1111) November 22, 2023