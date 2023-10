E o ouro do Skate Park escapou de Akio, na última manobra

Segundo colocado no ranking mundial do Skate Park, o brasileiro Augusto Akio teve uma prova de altos e baixos nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023. Na sua primeira passagem acabou falhando e caiu logo que executava as suas primeiras manobras. Resultado: somou apenas 22,59 pontos e fechou a série na última colocação.

Augusto Akio 22.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Skate - Augusto Akio - Foto de Gaspar Nóbrega/COB @gasparnobrega (Gaspar Nóbrega/COB)

Quando voltou para a pista, na segunda etapa, recuperou-se e assumiu segunda colocação, com 84,12. Na última vez em que entrou na pista, fazia a melhor exibição da tarde e estava com as mãos na medalha de ouro. Mas, a segundos de encerrar a sua participação, não conseguiu acertar a manobra e teve que se contentar com a medalha prata.

“Confesso que eu estaria mais contente se tivesse realizado a última manobra, como havia planejado “, disse Akio ao PUBLIMETRO, logo depois da cerimônia do pódio. “Mas, passei o giro demais e a rodinha do meu skate escapou um pouco”.

“Ter vindo aqui para o Pan foi uma experiência incrível, agora que venham as Olimpíadas: só passei pelo aeroporto de Paris, vindo de uma conexão. Acho que competir lá será outra experiência inesquecível para mim.” — Augusto Akio

Apesar de não ter conseguido conquistar a vitória, ele disse que gostou de ter participado da estreia do Skate como modalidade dos Jogos Panamericanos. “É essencial que nosso esporte faça parte de um evento como esse”, disse. “Foi um prazer ter conhecido o Chile, ter conhecido atletas de outras modalidades, como o Arthur Nory, o pessoal da Escalada, do Beisebol, do Levantamento de Peso...”, disse.