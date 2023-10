Com o reforço de Rebeca Andrade, a Ginástica Artística fatura a prata, dezesseis anos depois

Dezesseis anos depois de ganhar uma inédita medalha de prata na disputa por equipes femininas, na Ginástica Artística nos Jogos Panamericanos, de 2007, no Rio de Janeiro, o Brasil voltou a subir ao segundo degrau mais alto do pódio. Reforçada por Rebeca Andrade, medalha de ouro no Salto sobre o Cavalo, nas Olimpíadas de Tóquio, a equipe formada por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Carolyne Pedro conseguiu igualar o melhor resultado do país na modalidade. Os Estados Unidos ganharam a medalha de ouro e o Canadá ficou com o bronze.

Segundo Jade Barbosa, a ginasta mais experiente do time, infelizmente houve falhas nas apresentações nas Barras Paralelas. E isso acabou fazendo a diferença na briga pelo primeiro lugar. “Foi uma preparação dura, mas mantemos o foco competitivo. Infelizmente, não fiz a melhor série nas Paralelas, que eu podia. Mas, estar dezesseis anos depois em um Pan e uma medalha, me deixa muito honrada”, disse Jade Barbosa ao PUBLIMETRO, logo depois da prova.

“Confio nosso time e espero que as meninas façam ótimas apresentações aqui em Santiago: estarei feito uma louca na torcida, torcendo pelo sucesso de minhas companheiras”. — Rebeca Andrade

Medalha de ouro no Salto sobre o Cavalo, Rebeca Andrade reforçou a equipe nas provas. Foi a líder do salto com 14,816 pontos e segunda colocada nas barras assimétricas (14,300) e na trave (13,566). Mas, exatamente para que ela corresse o risco de desgaste há poucos meses das Olimpíadas de Paris, em julho de 2024, foi decidido pela comissão técnica da Confederação Brasileira de Ginástica Artística que não faria o solo, durante a disputa por equipes no Pan de Santiago 2023, e seria poupada nas apresentações individuais.

Rebeca Andrade 22.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Ginástica Artística Feminino / Equipe - Rebeca Andrade - Foto de Miriam Jeske/COB @miriamjeske_ (MIriam Jeske/COB)

“Estou muito orgulhosa pela medalha conquistada nos meus primeiros Jogos Panamericanos”, disse Rebeca, na Zona Mista. “Por respeito ao meu corpo, entendemos que eu deveria não ter feito o solo: eu tenho cinco cirurgias nos joelhos, duas nos pés...” Segundo Rebeca, ela estaria pronta para ir para as prova individuais, respeito de necessidade, mas isso não deverá ocorrer.