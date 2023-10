Sem sustos, Lucas Rabelo conquista a medalha de ouro no Skate Street masculino

Poucas horas depois de Rayssa Leal fazer história, tornando-se a primeira campeã panamericana de Skate Street da história, o cearense Lucas Rabelo repetiu a dose na prova masculina da modalidade, na mesma Explanada de Deportes Urbanos do Estádio Nacional de Santiago, onde a brasileira subiu ao topo do pódio.

O skatista cearense foi o mais regular entre os oito finalistas e somou somou 264.45 pontos, à frente do peruano Angelo Caro, com 256.80 e do colombiano Luis Jhancarlos González, que obteve 247.82.

“Estou muito orgulhoso por este resultado”, disse Rabelo, emocionado, logo depois da cerimônia do pódio, com a cobiçada medalha dourada pendurada no pescoço. “Nós tínhamos uma boa estratégia, e eu tive que ter cautela, pois os obstáculos eram altos”, disse. “Felizmente deu tudo certo”.

Alexandre Loureiro/COB Lucas Rabelo (Alexandre Loureiro/Alexandre Loureiro/COB)

Ele também contou que teve que se controlar quando ouviu o hino brasileiro, ao receber a sua medalha. “Lembrei da minha família, dos meus amigos, das minhas lesões e de tod a trajetória que tive para chegar até essa conquista”, diz.

Em maio do ano passado, Lucas Rabelo rompeu o ligamento do joelho, teve quecpassar por cirurgia e só pôde voltar a competir, no início de 2023. Com ele em processo de recuperação física e a desistência de Kevin Hoefler, que desistiu de participar do Pan de Santiago, há poucas semanas, parecia que o pódio da prova estava ficando mais distante de um brasileiro.

Mas, quando a competição começou, o cearense não deu chance para o azar e dominou a prova que definiu o Skate Street, sem susto. Logo na sua primeira participação, cravou 79.55 pontos e assumiu a ponta. Depois obteve notas altas em manobras, que exigiram muita técnica -- 91.15 e 93.75, e venceu a prova final, sem sustos, ao contrário do outro brasileiro na final, Gabryel Aguilar. Ele não só ficou na oitava – e última posição, com 135.91 pontos --, como se machucou. Na quarta volta, ao tentar a manobra, Aguilar se desequilibrou, bateu forte no corrimão e ficou caído, precisando receber atendimento médico. Com dores problema na mão esquerda, ele não conseguiu concluir a prova.