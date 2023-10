Raicca Ventura cai, mas ganha a medalha de prata no Skate Park

A brasileira Raicca Ventura teve uma prova conturbada na Explanada de Esportes Urbanos, no Estádio Nacional de Santiago, na final do Skate Park, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Favorita a conquistar a medalha de ouro, no Pan de 2023, ela caiu duas vezes, nas suas duas primeiras passagens.

Raicca Ventura 22.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Skateboarding Feminino - Na foto, Raicca Ventura: Foto: Gaspar Nóbrega/COB @gasparnobrega (Gaspar Nóbrega/COB)

Assim, a terceira e última volta virou tudo ou nada para a quarta colocada no Mundial de Skate Park realizado em Roma, no início de outubro. Mesmo sob pressão, ela conseguiu fazer uma volta, sem sustos, que lhe valeu a nota de 82.54. Não foi o suficiente para levá-la ao primeiro lugar na classificação -- que ficou com a canadense Fay Ebert, de 13 anos, que obteve 84.66 -- mas garantiu para ela uma honrosa medalha de prata. A norte-americana Bryce Wettstein ficou com o bronze.

“Em todo o campeonato, a minha estratégia é tentar fazer o mais simples nas primeiras voltas, só que eu errei e tive que arriscar”, disse Raicca, logo depois da prova. Na última volta, conseguiu chegar ao segundo lugar.

“Eu estava um pouco nervosa, porque eu tinha só uma chance”, disse ela. " Acertei as manobras mais difíceis e saí muito feliz da pista, com uma medalha de prata.

Quarta atleta mais nova da delegação brasileira, agora ela sonha em participar das suas primeiras Olimpíadas, em Paris. E, desta vez com o topo do pódio.