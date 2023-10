A natação brasileira estreia bem em Santiago 2023

A natação brasileira começou sua campanha nos Jogos Pan-americanos de Santiago 2023, com resultados animadores. O saldo do sábado, dia 21 de outubro foram seis medalhas conquistadasos atletas brasileiros conquistaram seis medalhas no Centro Aquático Poliesportivo de Santiago: dois ouros, duas pratas e dois bronzes. Os principais destaques foram Guilherme Costa, campeão nos 400m livre, e a equipe do revezamento 4x100m livre masculino, que garantiu o sétimo título pan-americano consecutivo.

Na primeira prova do dia, os 400m nado livre feminino houve uma dobradinha brasileira no pódio com Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto conquistando as medalhas de prata e bronze. Na sequência, Guilherme Costa, o “Cachorrão” subiu ao ponto mais alto do pódio ao vencer a prova masculina dos 400m nado livre. E com direito a cravar o novo recorde pan-americano da prova, com o tempo de 3m46s79, novo recorde pan-americano da prova. “Foi uma marca boa e eu espero continuar evoluindo para chegar bem no Mundial em fevereiro e, depois , nos Jogos Olímpicos”, disse ele .

Jogos Pan-americanos Maria Fernanda COSTA, durante os Jogos Pan-americanos de Santiago 2023, no Centro Aquático Pan-americano, neste sábado, 21. (Satiro Sodré/CBDA)

Logo a seguir, foi a vez de, Leonardo de Deus fazer história nos 200m borboleta. Não ganhou a medalha de ouro, para tornar-se tetracampeão pan-americano. Mas, o segundo lugar o coloca no mesmo nível de campeões, como Gustavo Borges e Thiago Pereira com quatro medalhas pan-americanas numa mesma prova em edições dos Jogos

Também teve pódio nos revezamentos. No 4x100m livre feminino, Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo faturaram a medalha de bronzez atrás apenas de Canadá. Na disputa seguinte, a equipe composta por Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro ganhou o ouro: sinônimo de sétimo título consecutivo dos Jogos Pan-americanos nos 4x100m livre. Desde a edição do Pan,em 1999, em Winnipeg no Canadá, só os brasileiros ganharam as provas de revezamento.