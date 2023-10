Rayssa Leal confirma o favoritismo e ganha o primeiro ouro do Brasil, no Pan de 2023

Dia 2, Skateboarding Femenino / Day 2, Women's Skateboarding Dia 2, Skateboarding femenino, clasificaciones, rayssa Leal se prepara para la competencia durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la explanada de los deportes urbanos en el estadio nacional, Santiago, Chile. (Foto de Christian Zapata/Santiago 2023 vía Photosport). Day 2, Valentina Petric prepares for the competition during the Santiago 2023 Pan American Games on the urban sports esplanade at the national stadium, Santiago, Chile.Photo of Christian Zapata/Santiago 2023 vía Photosport). (CHRISTIAN ZAPATA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/CHRISTIAN ZAPATA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

Rayssa Leal veio a Santiago, para competir no Skate Street, viu e venceu. Depois de duas baterias e cinco passagens com manobras, a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, há pouco mais de dois anos, tornou-se a primeira campeã panamericana no Skate Street, com 236,98 pontos. A medalha de prata ficou com outra brasileira, Pâmela Rosa, que somou 211,43 pontos, e fez uma prova de recuperação, arriscando na fase das manobras. A norte-americana Page Heyn conquistou o bronze.

Com oito concorrentes na pista da Esplanada de Deportes Urbanos, no Estádio Nacional de Santiago, a primeira competição de Skate a fazer parte do programa de modalidades de uma edição na história, teve desempenhos distintos entre as duas brasileiras. Enquanto Rayssa liderou durante quase todas as etapas, Pâmela teve que arriscar mais, em busca de manobras que rendessem para ela.

“As Olimpíadas de Paris ainda estão longe e a Pâmela temos que manter o nosso foco para chegarmos bem preparadas” — Rayssa Leal

“Nós tínhamos montado uma estratégia para evitar precisar jogar nos obstáculos, que eram grandes”, contou Rayssa ao PUBLIMETRO. “Felizmente, o plano deu certo e conquistamos o pódio.”

Líder absoluta depois das primeiras duas passagens, com 144,71 pontos, Rayssa encaixou boas manobras nas suas terceira e quarta tentativas e somou 72,72 e 84,24 pontos.

Enquanto isso, Pâmela teve que se superar para conquistar a medalha de prata. Na fase das manobras, ela zerou três tentativas, mas acabou conquistando 77.44 pontos na quarta passagem, que foram decisivos para levá-la ao segundo lugar na prova.

“É um orgulho e um sonho subir ao pódio na primeira vez do skate no Pan e isso vai entrar para a história”, disse Pâmela. “A gente estava falando que queria uma dobradinha e deu certo.

O bom entrosamento entre as duas brasileiras será útil nos pouco mais de sete meses que faltam até as Olimpíadas de Paris, que será disputada entre julho e agosto do ano que vem. Em Tóquio, Rayssa teve como principais rivais duas japonesas, Momiji Nishiya, que ficou com o ouro, e Funa Nakayama, que completou o pódio.

“As Olimpíadas de Paris ainda estão longe e a Pâmela temos que manter o nosso foco para chegarmos bem preparadas”, disse. “Hoje, com estou muito feliz com este pódio e com o apoio que tive da torcida brasileira: poder sentir este calor vindo das arquibancadas foi muito emocionante.”