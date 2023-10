O Pan de Santiago fora da TV Aberta no Brasil

É uma situação quase tão ruim como em 1995, quando o Pan de Mar del Plata não foi transmitido por nenhuma emissora. A coisa chegou a este ponto depois que a Rede Globo recusou a pedida de 10 milhões de dólares feita pela PanAm Sports, a empresa que organiza os Jogos Panamericano (cerca de R$ 50 milhões) pelos direitos de exibição da competição em seus canais. Era quanto a Record pagou pelo Pan para transmitir as edições de 2011, 2015 e 2019 do Pan na TV aberta.

Como a Globo não topou igualar o montante, nos próximos dias, quem quiser assistir às competições em Santiago terá 8 terá que acessar a CazéTV no YouTube e na Twitch, de graça, ou o Canal Olímpico do Brasil exibe em sua plataforma própria, feita em parceria com a NSports, e no canal do Time Brasil, também no YouTube, com mais de 700 horas de transmissões. Outra alternativa será o Panam Sports Channel, canal oficial da organização do Pan, com nove canais em seu site e aplicativo, com programação que pode ser acessada no Brasil.