O Pan de Santiago abre, com o Brasil em busca de recordes e vagas olímpicas

Dia 1, Ceremonia de inaguracion Juegos Panamericanos STGO 2023 / Opening Ceremony Pan American Games STGO 2023 SANTIAGO, CHILE – OCT 20: Los abanderados de Brasil desfilan durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Parque Estadio Nacional el 20 de octubre en Santiago, Chile. / Flag bearers of team Brazil parade during the opening ceremony of the Santiago 2023 Pan American Games at Parque Estadio Nacional on October 20 in Santiago, Chile. (Foto de Jonnathan Oyarzun/Santiago 2023 vía Photosport). (JONNATHAN OYARZUN/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/JONNATHAN OYARZUN/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

No Estádio Nacional de Santiago, mesmo palco da final da Copa do Mundo da FIFA de 1962, por sinal vencida pelo Brasil, parte dos cerca de 7 mil atletas dos 41 países do continente que participam do terceiro maior evento esportivo do planeta desfilará, em uma noite que promete ser animada pela música do cantor colombiano Sebastián Yatra, da franco-chilena Ana Tijoux e pelos grupos Los Bunkers, Los Tres e Los Jaivas.

Em Santiago, a delegação brasileira tentará repetir o ótimo desempenho que obteve há pouco mais de quatro anos, no Pan de Lima, no Peru. Na edição de 2019, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás somente dos Estados Unidos. A última vez que o time brasileiro chegou a esta posição foi em 1963, quando os Jogos Panamericanos aconteceram em São Paulo.

Para alcançar bons resultados, o Comitê Olímpico Brasileiro apostou em quantidade e em qualidade. A delegação que brigará por medalhas, no Chile, será a maior da História, em Jogos Panamericanos, com 621 atletas – 342 homens, 279 mulheres. Só para comparar, em 2019, em Lima, o Time Brasil teve 487 atletas – 251 homens, 236 mulheres.

Haverá campeões olímpicos, entre eles os brasileiros Rebeca Andrade, na ginástica artística, e Isaquias Queiroz, na Canoagem E, também, esportes estreantes, como o break, que também será disputado nas próximas Olimpíadas, em Paris, dentro de menos de um ano, e o skate, que fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas terá suas primeiras disputas continentais em Santiago. Duas das estrelas neste esporte serão as brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa.

O Pan de 2023, também servirá como um caminho para conquistar vagas olímpicas diretas, para os Jogos Olímpicos de 2024, em 21 modalidades: handebol, hipismo, natação artística, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela. E, em outros doze esportes, contará pontos preciosos no ranking. Mais do que um mero aperitivo para quem gosta de esporte, as disputas que aconteceram em Santiago, até o próximo dia 5 de novembro serão uma oportunidade e tanto para consagrar uma nova geração de campeões.