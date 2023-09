Fãs pedem “teste de DNA” após impressionante semelhança entre jogadora sul-africana de futebol, 21 anos, e Ronaldinho

Uma jogadora de futebol sul-africana de 21 anos está causando alvoroço nas redes sociais devido à sua notável semelhança com a lenda brasileira do futebol, Ronaldinho. Os fãs do esporte estão indo às redes sociais para pedir um ?teste de DNA? que comprove a incrível semelhança entre os dois. Miche Minnies, atacante do time sul-africano Mamelodi Sundowns, tornou-se uma sensação online devido à sua aparência quase idêntica ao ex-vencedor da Bola de Ouro.

imagem_2023-09-05_003937301

As imagens de Minnies em ação foram compartilhadas lado a lado com fotos de Ronaldinho, destacando as semelhanças notáveis, especialmente quando ambos vestiam as icônicas camisas amarelas de suas respectivas equipes. A incrível comparação atraiu a atenção de fãs de futebol de todo o mundo, diz o Daily Star.

Minnies, além de sua notável semelhança com Ronaldinho, é uma jogadora talentosa por mérito próprio. Ela marcou 23 gols em todas as competições, ajudando o Sundowns a conquistar o título da Super Liga e chegando às finais das eliminatórias da COSAFA Cup e da Liga dos Campeões Feminina da CAF. Recentemente, ela mais uma vez brilhou pelo Sundowns ao marcar um gol na vitória por 4-0 sobre o Costa Do Sol na Liga dos Campeões Feminina da CAF.

A comparação entre a sul-africana e seu sósia brasileiro levou os fãs das redes sociais a compartilharem suas opiniões. Um fã escreveu no Twitter: ?Miche Minnies das Sundowns Ladies me lembra alguém.? A semelhança surpreendente entre os dois jogadores de futebol continua a gerar discussões e debates entre os amantes do esporte em todo o mundo.

O mundo do futebol é conhecido por suas histórias e narrativas fascinantes, e a notável semelhança entre Miche Minnies e Ronaldinho certamente é mais uma dessas histórias que cativam os fãs. Enquanto os pedidos por um ?teste de DNA? podem ser uma brincadeira, a paixão dos fãs pelo esporte é evidente, mostrando como o futebol pode unir pessoas em torno de histórias e conexões únicas.