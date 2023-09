Michael Schumacher: “Um caso sem esperança”, diz jornalista após mais de 3.500 dias

Desde o grave acidente de esqui nos Alpes Franceses em dezembro de 2013, que levou o lendário piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher ao hospital, as atualizações sobre sua recuperação têm sido escassas. O ícone alemão sofreu lesões potencialmente fatais após uma queda que resultou em um impacto na cabeça, levando-o a passar semanas em coma induzido e meses de internação hospitalar, lembrei Daily Star.

Desde então, Michael Schumacher foi mantido completamente fora do olhar público, em um esforço para preservar sua privacidade e a de sua família. Ele não é visto em público há quase uma década, e até mesmo amigos próximos e alguns membros da família desconhecem detalhes sobre seu estado de saúde.

Em 2021, durante um documentário da Netflix sobre o alemão, sua esposa, Corinna, ofereceu uma atualização breve, mas impactante, sobre a condição do piloto de 54 anos, afirmando que ele está “diferente, mas presente”.

No entanto, uma atualização recente surgiu através de Roger Benoit, um respeitado jornalista ligado à Fórmula 1 e amigo próximo de Schumacher. Benoit, que costumava compartilhar charutos com Schumacher após as corridas e até ganhou o macacão amarelo da Benetton usado pelo piloto quando ele conquistou seu primeiro Grande Prêmio em Spa, em 1992, foi questionado sobre uma atualização sobre o amigo.

Sua resposta foi devastadora: “Não. Há apenas uma resposta para esta pergunta, e é a mesma que seu filho Mick deu em uma de suas raras entrevistas em 2022: ‘Eu daria qualquer coisa para conversar com papai’. Essa frase resume tudo sobre como seu pai tem passado nos últimos mais de 3.500 dias. Um caso sem esperança”.

Benoit se referia a um comentário feito por Mick Schumacher, filho do piloto, em um episódio da série da Netflix “Drive to Survive”: “Eu acredito que papai e eu nos entenderíamos de uma maneira diferente. Simplesmente porque falamos a mesma língua ' a linguagem do automobilismo”.

Essa atualização traz um golpe emocional para os fãs que têm esperado ansiosamente por notícias positivas sobre a saúde de Michael Schumacher, cuja condição continua sendo um dos mistérios mais guardados do mundo do esporte.