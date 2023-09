Agressões de Antony contra a ex-namorada expostas em fotos e áudios, DJ Gabriela Cavallin processa o jogador

O atacante do Manchester United e da seleção brasileira, Antony, está no centro de uma investigação policial após a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, de 23 anos, mover um processo por violência doméstica contra o jogador. Fotos e áudios que evidenciam agressões físicas e ameaças foram anexados ao inquérito, conforme revelado em uma matéria do Uol nesta segunda-feira.

Gabriela relatou ao Uol que as agressões ocorreram enquanto ela estava grávida de Antony. “Ele já falou coisas assim: ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo. Eu, ele e o nosso filho. E eu falava: você sabe que eu estou grávida, né? Você está me assustando. Uma hora ele estava chorando, outra hora me batendo. Com certeza um dos piores dias da minha vida”, disse. Infelizmente, Gabriela perdeu o bebê algumas semanas depois.

Segundo informações da publicação, Gabriela apresentou uma nova denúncia contra Antony na polícia de Manchester, na Inglaterra, na última sexta-feira, expondo imagens da última agressão que a deixou com uma lesão na mão direita. Ela já havia registrado um boletim de ocorrência em junho deste ano, pedindo uma medida protetiva contra o jogador, após alegações de agressões físicas.

Conversas em um aplicativo de mensagens entre Gabriela e Antony vieram à tona após a denúncia. Em uma mensagem, a DJ menciona que a cabeça dela cortou após uma cabeçada de Antony.

Gabriela Cavallin e Antony Reprodução/instagram

A defesa do jogador, representada pelo empresário Júnior Pedroso, declarou que Antony não fará comentários enquanto a Justiça não se pronunciar, alegando que Gabriela aparece na mídia em momentos oportunos para prejudicá-lo.

Antony, convocado para os jogos da Seleção Brasileira contra Bolívia e Peru, enfrenta um momento delicado em sua carreira, com a repercussão do caso. Ele despontou no futebol em 2019 pelo São Paulo, sendo posteriormente vendido para o Ajax e, mais tarde, para o Manchester United.

O jogador também participou da equipe campeã dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, mas agora enfrenta sérias acusações que podem afetar seu futuro no esporte.