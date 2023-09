Carolina Herrera e as 5 cores de batons que te deixam ainda mais elegante

Carolina Herrera revela as cores de batom para uma aparência sempre elegante (Foto: Reprodução/Sergio R. Moreno)

Carolina Herrera, de 84 anos, se destaca no mundo da moda por sua elegância e sofisticação. E uma coisa que nunca falta na estilista é o bom e velho batom. Por isso, inspiradas em seus tons favoritos, saiba quais cores são obrigatórias na necessaire da empresária venezuelana.

Se o que você procura é dar aquele toque de requinte e sofisticação à sua maquiagem, então continue lendo porque revelamos os tons preferidos de Carolina Herrera.

5 cores de batons que te deixam ainda mais elegante

Vermelho

O batom vermelho é um clássico atemporal que nunca sai de moda. Segundo Carolina Herrera, o vermelho é a cor do glamour e da sedução. Um batom nessa tonalidade pode transformar completamente qualquer look, acrescentando um toque de confiança e feminilidade. Use sempre a seu favor!

Framboesa

O rosa framboesa é uma escolha ousada e sofisticada que traz um toque de cor intensa e elegante aos lábios. A estilista destaca que esse tom é “perfeito para realçar a boca e dar-lhe um aspecto suculento e sensual”.

Nude

Se você procura um tom discreto que realce a beleza natural dos lábios, então o nude é o ideal. É perfeito para momentos em que você quer ter um visual fresco e sofisticado, sem chamar muita atenção. Existem também diversos tons, do marrom ao rosa, qualquer opção permitirá complementar seus looks com estilo!

Pêssego

O batom no tom pêssego pode ser adaptado a diversas ocasiões. Além disso, proporciona um toque de frescor e juventude. Se você procura um tom discreto que realce a beleza natural dos lábios, então o nude é o ideal.

Malva

Moderno e sofisticado, esse é o batom lilás que dá um toque de mistério e charme a qualquer maquiagem. Segundo a estilista, essa cor é ideal para conseguir um look elegante e vivaz de forma sutil. Com ele, você consegue ter uma aparência refinada sem esforço.

