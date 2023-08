Carolina Herrera e as 5 dicas para usar camisa branca de forma elegante e versátil

A camisa branca é um clássico do guarda-roupa feminino, além de ser uma das peças mais versáteis e atemporais que se pode ter. Mas como usar essa peça tão básica de forma elegante e estilosa? A estilista venezuelana Carolina Herrera, ícone de elegância e estilo, tem algumas dicas infalíveis para compartilhar por meio de seus looks.

Afinal, a camisa branca é uma das principais escolhas nos seus looks desde muito jovem.

5 dicas atemporais de Carolina Herrera para usar camisas brancas com estilo e elegância

Crie contraste com peças mais ousadas

Uma das características mais marcantes do estilo de Carolina Herrera é a sua habilidade de criar contrastes entre peças elegantes e mais ousadas. Para criar um look inspirado no estilo de Carolina Herrera, experimente uma camisa branca com um corte diferente, como no caso da que ela está vestindo, com um laço lateral.

Combine com saia midi

Uma camisa branca pode ser facilmente combinada com uma saia midi. Para um look mais formal, escolha uma saia lápis. Para um look mais descontraído, escolha uma saia com estampa ou de tecido fluido.

Escolha um modelo que valorize o seu corpo

Escolha um modelo que valorize o seu tipo de corpo. Carolina Herrera adora camisas brancas com cortes precisos e ajustados, que valorizam as curvas femininas e criam um visual elegante e sofisticado. Escolha um modelo que caia bem no seu corpo e que deixe você se sentir confiante e poderosa.

Combine com blazer ou cardigan

Para um look mais elegante, combine a camisa branca com um blazer. Opte por um blazer de corte mais estruturado para um look mais formal e uma camisa branca com recorte diferenciado, como um babado, para dar um toque de sofisticação.

Aposte em acessórios elegantes e sofisticados

Carolina Herrera adora acessórios elegantes e sofisticados, e eles são uma parte importante do seu estilo único. Para criar um look inspirado no estilo de Carolina Herrera, aposte em acessórios como bolsas estruturadas, sapatos de salto alto, joias discretas e lenços de seda. Eles podem dar o toque final que o seu look precisa para ficar ainda mais elegante e sofisticado.

