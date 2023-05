Moda: 5 looks ‘all black’ para arrasar em conforto e elegância em qualquer idade

Reprodução Saiba os melhores looks 'all black' (Pexels/Aliaksei Lepik)

Na correria do dia a dia, é comum buscarmos por looks que nos proporcionem conforto sem perder a elegância. E não há nada mais poderoso e versátil do que um visual ‘all black’.

Por isso, vamos te mostrar 5 dicas de looks deslumbrantes, que combinam praticidade, criatividade e, é claro, peças versáteis. Prepare-se para arrasar!

Arrase com 5 looks ‘all black’ cheios de conforto e elegância

Look casual-chique

Para um visual descomplicado e cheio de estilo, combine uma calça preta de corte reto com um blazer preto para dar um toque de sofisticação. Complete o visual com um tênis esportivo, para um estilo mais descontraído.

Elegância atemporal

Para um visual feminino e sofisticado, opte por uma saia midi preta combinada com uma blusa de seda ou uma camisa de botões. Complete o look com uma bota de cano médio ou longo preta. Essa combinação clássica é perfeita para diversas ocasiões, desde um jantar especial até um evento mais formal.

Elegância e sofisticação

Para um look sofisticado, escolha um vestido preto que marque bem o corpo e combine-o com um cinto para marcar a cintura. Complete o visual com um sapato de salto baixo e acessórios discretos. Essa combinação é perfeita para eventos descontraídos e até mesmo para o escritório, se quiser ir vestida para arrasar.

Esportivo com estilo

Para um look esportivo com uma pegada fashion, opte por uma calça legging preta e uma camiseta básica. Caso esteja frio, adicione uma jaqueta bomber preta e finalize o visual com um par de tênis modernos. É uma ótima escolha para um dia cheio de atividades.

Glamour noturno

Para um visual deslumbrante para a noite, escolha um vestido preto de tecido brilhante e combine-o com um par de saltos altos. Adicione um casaco preto para se proteger do frio e capriche nos acessórios. Pronta para brilhar!

Lembre-se, o segredo para criar looks ‘all black’ memoráveis está na combinação de diferentes texturas e cortes. Brinque com sobreposições, acessórios e sapatos para dar um toque único a cada visual. Sinta-se confiante e arrase com o poder do preto!

